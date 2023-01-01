Результаты внедрения
голосового робота
кейсы
Консультация
Партнёрство
ПО ЗАДАЧАМ
ПО ОТРАСЛЯМ
Прозвон холодной базы
Актуализация клиентской базы
Приглашения на мероприятия
Контроль качества и NPS
Обработка входящих заявок
Продажа после мероприятия
Информирование и напоминание
Видео Инны Головой,
основателя сети салонов HeadLiners
Загрузили салоны
горячими клиентами
Нашли клиентов
на продвижение
Увеличили
количество консультаций
Предложили
банковские гарантии
Увеличили
поставки спецодежды
Сформировали
пул «тёплых» клиентов
Выявили
заинтересованных
Продали
стройматериалы
Реализовали
экопродукцию
Увеличили продажи
стройматериалов
Привлекли
новых клиентов подарком
Выявили
целевых клиентов
Направили
предложение
Выявили
потребность
в услуге
Загрузили
отдел продаж клиентами
Увеличили спрос
на недвижимость
Увеличили
количество доставок
Автоматизировали
отдел работы с клиентами
Выявили
целевых клиентов
Записали
базу на консультацию
Сегментировали
базу
Привлекли
новых клиентов
Активировали
«спящие» лиды
Набрали
учеников с помощью
робота
Обзвонили
тёплую базу с предложениями
Пригласили
детей на летние смены
Пригласили
на повторное посещение
Заинтересовали
спец.предложением
Сократили
цикл сделки
Записали
на консультацию
Отправили
промокод на скидку
Видео Романа Кумара Виаса,
CEO Qmarketing Academy
Максимизировали
выручку
Загрузили
отдел продаж клиентами
Услуги для бизнеса
Побили рекорд
выручки
компании в B2B
Отвечает
на все вопросы,
дожимает
сомневающихся,
удивляет
собеседников
1,5 млн
228
3 часа
Рублей выручки
за 1 запуск робота
Заявок
получили
Времени
работы робота
Видео Олега Товышева,
маркетолога компании «Держава»
Активизировали
спящую клиентскую базу
Видео Аяза Шабутдинова,
основателя Like Центр
Увеличили
конверсии на вебинарах
Набрали
учеников в онлайн-
школу
Собрали людей
на бесплатный вебинар
Пригласили
на винный вечер
Пригласили
на мастер-класс
Приглашение
на интенсив
Видео Аяза Шабутдинова,
основателя Like Центр
Повысили
лояльность
бренду ресторана
Автоматизировали
контроль
качества
Провели
опрос потребителей
Пригласили
принять участие
в акции
Напомнили
о приёме к стоматологу
Напомнили
о начале
вебинара
Напомнили
о начале
вебинара
Автоматизировали
работу с водителями
Автоматизировали
обработку заявок
Видео Константина Назарова,
со-осонователя «Art Estate»
Продали недвижимость
в premium-классе
сфера услуг
Приём заказов
на доставку цветов
Уточняет
все детали,
передаёт
клиента менеджеру
промышленное производство
Звонки на телефон
доверия председателю
правления
Записывает
вопрос
и контакты сотрудника
69%
49%
из всех сотрудников позвонили
дали повод обращения и прошли опрос
B2B услуги
образование
Приём заказов
и передача их
менеджеру
Уточняет
все детали,
передаёт
клиентов менеджеру
Записывает
вопросы и контакты сотрудников
Квалификация потребности
в подготовке к ЕГЭ/ОГЭ
Увеличили
продажи
после
вебинара
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